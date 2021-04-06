Москва, 6 апреля, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин считает военное присутствие России в Арктике необходимым условием военного строительства. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Mil.ru Российские солдаты в Арктике

«[Путин] считает российское военное присутствие в Арктике абсолютно необходимым элементом военного строительства», — сказал Песков.

Он также напомнил американской стороне, что США также никогда не отказывались от военного присутствия в Арктической зоне и никогда не ослабляли своего внимания к Арктической зоне.

Песков подчеркнул, что в России всегда фиксировали такое внимание со стороны США «и тоже исходили из того, что и мы не должны игнорировать этот важнейший регион».