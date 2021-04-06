Москва, , 13:41 — REGNUM На расширение Восточного полигона планируется выделить около 850 млрд рублей. Об этом 6 апреля заявил глава РЖД Олег Белозёров на встрече президента России Владимира Путина с ним.

«Второй этап — 720 млрд рублей. Если с учётом первого, это 850 млрд на то, чтобы выполнить всю эту работу. В этом году 144 млн будет, в следующем мы должны прирасти до 158, потом — до 173, и в 2024 году — 180 млн тонн в соответствии с указом мы должны будем провести», — заявил Белозёров.

Путин в ответ заметил, что в этих условиях надо «внимательно следить за ценами на строительство».

«Я соответствующее поручение выдам ФАС и Вас прошу за этим следить», — указал президент.

«Сейчас действительно мы видим разнонаправленность, но мы стараемся заключать и будем заключать сейчас контракты на весь цикл. Мы считаем, поскольку у нас есть возможность своевременно оплачивать, это хороший задел для строителей», — ответил глава РЖД.