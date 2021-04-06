Уфа, , 13:43 — REGNUM Мужчину заподозрили в содержании наркопритона в Башкирии. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба МВД по региону.

По версии следствия, в г. Октябрьской ранее судимый 41-летний мужчина в течение длительного времени предоставлял свое жилье наркозависимым лицам, где они изготавливали и потребляли запрещенные вещества.

Сообщается, что стражи порядка обнаружили и изъяли в помещении расходные материалы для употребления наркотиков.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам содержания наркопритона, а также по признакам незаконного изготовления и хранения наркотиков.

Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе изъяли крупную партию сильнодействующих веществ.