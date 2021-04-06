Москва, , 13:45 — REGNUM Визит президента России Владимира Путина в Индию будет зависеть от эпидемиологической ситуации, подготовка к нему ведется. Об этом 6 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, планирует ли глава Российского государства посетить Индию.

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«Имеется действующее приглашение», — сказал он и добавил, что в настоящее время ведется подготовка к российско-индийским контактам на высшем уровне, в том числе в ходе сегодняшнего визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Индию.

«Далее все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, мы надеемся, что она позволит осуществить такие контакты», — также добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сомневаются в том, что возможное вступление Украины в НАТО поможет стране справиться с внутренним кризисом.