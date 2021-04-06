Сеул, , 13:48 — REGNUM В Сеуле состоялась встреча министра стратегии и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги с председателем 26-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) Алоком Шармой. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

В ходе встречи представитель Южной Кореи сообщил о том, что Сеул намерен активно сотрудничать с мировым сообществом в борьбе с изменением климата, напомнив о намерении Сеула достичь «углеродной нейтральности» к 2050 году.

Хон Нам Ги также отметил, что Сеул пожертвует Зеленому климатическому фонду (ЗКФ) $300 млн, а также расширит финансовую поддержку фонда в будущем.

Известно, что 26-я сессия Конференции пройдёт в Глазго (Великобритания) с 1 по 12 ноября 2021 года.