Омск, , 13:40 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявлено 46 новых носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 апреля в областном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в регионе подтверждено 44 212 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 36 746 омичей, в том числе 155 — за последние сутки.

Напомним, 5 апреля в Омской области коронавирус выявили у 65 человек, выздоровели 33 человека.

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