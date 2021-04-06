Киев, 6 апреля, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Война в Донбассе закончится, если Украина вступит в НАТО. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский во время телефонных переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщила 6 марта пресс-служба офиса президента Украины.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Президент Украины рассказал Столтенбергу об увеличении числа обстрелов в Донбассе, а также призвал НАТО усилить своё присутствие в Чёрном море.

«Такое постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и препятствует торговому судоходству», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина активно реформирует свои вооружённые силы, однако этим «Россию не остановить», добавил Зеленский.

«НАТО — это единственный путь к окончанию войны в Донбассе», — подчеркнул президент Украины.

Он также уверен, что предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО станет «настоящим сигналом для РФ».

Напомним, власти Украины обвиняют Россию в некой «агрессии» в Донбассе, пытаясь тем самым снять с себя ответственность за разжигание гражданской войны в регионе. Россия не является стороной данного конфликта, а только помогает Украине выполнить Минские соглашения, направленные на остановку войны в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский обсудил обострение в Донбассе с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, а также пожаловался на Россию, которая якобы «бросает серьёзный вызов безопасности Украины».