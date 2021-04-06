Пермь, , 13:36 — REGNUM На территории Суксунского района Пермского края зоозащитники планируют построить приют для бурых медведей. Он станет первым такого рода объектов в России. Такая информация появилась в соцсетях.

Земельный участок площадью 70 га в поселке Ключи находится на согласовании. В январе Молодежное экологическое движение «Следы человека в живой природе» объявило сбор пожертвований на строительство центра помощи диким животным и птицам. Он будет включать и приют для медведей.

Для реализации проекта необходимо чуть более 1 млн рублей. Люди готовы помочь не только финансово. Так, одна из компаний пообещала сделать для центра полный комплект мебели.

«Наша мечта — создать центр защиты и реабилитации диких животных и птиц. Ведь они также, как и люди, имеют право на жизнь, свободу, здоровье, и мы будем отстаивать их права в тот момент, когда человек их нарушает», — отметили активисты.

Согласно проекту, центр будет состоять из модульного здания со смотровым кабинетом, карантинной зоной и приемным кабинетом. На территории построят вольеры для мелких и крупных животных, а также разлеточные из 21 секции для птиц.

Первый этап строительства уникального центра может начаться уже в конце лета 2021 года.