Москва, , 13:35 — REGNUM В Кремле сомневаются в том, что возможное вступление Украины в НАТО поможет стране справиться с внутренним кризисом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Глубоко сомневаемся в том, что это [вступление в НАТО] поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию», — сказал Песков.

Он напомнил, что, говоря о вступлении в НАТО, нельзя «абстрагироваться от мнения людей».

Песков подчеркнул, что если спросить мнения нескольких миллионов жителей ДНР и ЛНР, то членство в НАТО для этих граждан «является глубоко неприемлемой перспективой».