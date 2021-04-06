Магас, , 13:35 — REGNUM В Ингушетии проходят лечение в госпиталях всего 22 пациента с диагнозом COVID-19. У остальных 54 госпитализированных диагноз пока не подтвержден. В тяжелом состоянии находятся 12 пациентов, двое из них подключены к аппарату ИВЛ, сообщили 6 апреля в региональном оперативном штабе

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По данным федерального оперштаба, в Ингушетии остаются в числе «активных» больных 1540 человек. Большинство проходит лечение на дому из-за легкого течения болезни.

За прошедшие сутки в республике был подтвержден диагноз COVID-19 всего у восьмерых жителей региона. Это наименьший показатель прироста за последние более чем полгода. Общее число заразившихся составляет в Ингушетии — 15 180 человек. Из них выздоровели 13 459 жителей региона, скончался 181 пациент.