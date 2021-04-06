Бат-Ям, , 13:37 — REGNUM Отель Arcadia Spa в израильском курортном городе Эйлат обязан выплатить крупную компенсацию женщине, которая получила травму на территории комплекса. Об этом передают «Вести Израиль» 6 апреля.

Мировой суд постановил, что гостиница должна компенсировать пострадавшей психологическую травму и вред от травмы физической: выходя из здания, 50-летняя женщина споткнулась на дороже с нестандартным перепадом высот и повредила ноги. Ей пришлось перенести операцию, после которой у нее началась тяжелая депрессия.

Суд согласился с тем, что спуск с дорожки был нестандартным, и с тем, что депрессия была связана с травмой, тем более, что из-за функциональной инвалидности и моральной подавленности женщина теперь находится дома.

Суд постановил, что гостиница должна заплатить пострадавшей 1,6 млн шекелей компенсации, компенсировать 323 тыс. расходов на судебные издержки (всего порядка 1,9 млн шекелей — 44 млн рублей). Плюс к тому, отель и страховая компания должны вернуть Службе национального страхования 624 тыс. шекелей, которые истица получила в виде пособия, и возместить 127 тыс. за операционные расходы.