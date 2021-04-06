Екатеринбург, , 13:36 — REGNUM Стоимость рекультивации мусорного полигона «Широкореченский» в Екатеринбурге превысила 500 млн рублей. Соответствующая информация размещена в постановлении за подписью главы города Алексея Орлова.

Согласно документу, размещённому на сайте мэрии, в городе потратят на данные работы 501,5 млн рублей. Стоимость рекультивации выроcла с октября 2020 года на 10 млн рублей.

Большую часть суммы выделят из федерального бюджета (более 307 млн рублей). Сам город выдаст около 56 млн рублей, остальную часть суммы покроют свердловские власти.

Как сообщало ИА REGNUM, рекультивация мусорного полигона займёт три года.

Читайте ранее в этом сюжете: Назван срок рекультивации главного мусорного полигона Екатеринбурга