Москва, , 13:34 — REGNUM Тот факт, что рост спроса на биржевые торги вызовет рост мошенничества, связанного с данной сферой, был очевиден, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт Дмитрий Чечулин.

«Дополнительным плюсом для мошенников является еще и тот момент, что сама по себе сфера инвестиций и брокерского обслуживания довольно сложная.

Разобраться в ней «с наскока» ни у кого не получится. А значит проще вводить людей в заблуждение. Исходя из этого надо понимать, как же правильно начинать свой путь на финансовых рынках.

Во-первых, стоит идти от простого к сложному. Если вы только осваиваете инвестиции, то стоит начать вкладывать деньги через компанию, в надежности которой нет сомнений.

Сейчас в России почти у каждого крупного банка есть свои брокерские компании.

Стоит начать с них. Да, это не оптимальное решение с точки зрения комиссий, но зато ваши деньги и контактные данные будут в безопасности.

Выбирая нового брокера — всегда заранее пообщайтесь с его представителями и уточните методы идентификации, а также какие данные и в каких случаях можно раскрывать, а какие нет.

Все личные данные от брокерских аккаунтов надо хранить не менее надежно чем данные от банков! Это очень важно.

В любой непонятной ситуации важно позвонить в компанию и узнать совершают ли они те или иные действия или нет? Лучше лишний раз уточнить, чем потом пытаться понять куда делись деньги.

При этом важно помнить, что сфере инвестиций, ни чей совет или рекомендация — не является призывом к совершению операции. Это относится как к биржевым рекомендациям, так и к любым действиям с аккаунтом или данными.

Вся ответственность за средства граждан лежит только на самих граждан. Компания лишь обеспечивает защиту данных в интернете от копирования с порталов самой компании.

И, если человек передал кому-то логины и пароли от личного кабинета, то компания не сможет отметить действия на аккаунте», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, возросший интерес граждан России к биржевым инвестициям подогрел также мошеннический интерес. Выросли инциденты, в которых злоумышленники пытаются выманить личную информацию, а возможно и деньги, под видом сайтов для проверки надежности брокеров.

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