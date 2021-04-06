Брюссель, , 13:40 — REGNUM Применение антикоронавирусной вакцины AstraZeneca и некоторые случаи возникновения тромбов связаны между собой. Об этом заявил представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Марко Кавалери, сообщает итальянская газета Il Messaggero.

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По словам Кавалери, связь между тромбозами и вакциной уже очевидна, хотя пока нельзя сказать, как именно возникает реакция на препарат. Речь идёт о редких случаях возникновения тромбов, связанных с низким количеством тромбоцитов.

Специалистам предстоит разобраться в ситуации, работы в этом направлении ещё много, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, медицинский регулятор Великобритании рассматривает возможность ограничения на использование британо-шведской вакцины AstraZeneca. В стране зарегистрировано 30 случаев тромбообразования у пацентов, получивших эту вакцину, семь из них скончались.

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