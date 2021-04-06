Москва, , 13:32 — REGNUM В России отсутствуют кризисные явления, а кривая международных инвесторов так или иначе всегда меняется. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких в данном случае кризисных явлений нет. Вы знаете, что в зависимости от международной конъюнктуры происходит отток или приток международных инвесторов, кривая постоянно изменяется. Поэтому здесь в данном случае нет никакого повода для обеспокоенности», — сказал Песков.

Он напомнил о потребности «в ритмичной и планомерной работе», и, по его словам, именно этим занимается правительство РФ.