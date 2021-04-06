Кострома, , 13:54 — REGNUM В Костромской области инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат ежегодную выплату к Дню Победы. Об этом сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России.

Ветеран © Наталья Стрельцова

Право на выплату в размере 10 тысяч рублей из федерального бюджета имеют 154 ветерана, проживающих в регионе.

Средства пожилым людям выплатят вместе с пенсией за апрель. Дополнительно обращаться за получением денег пенсионерам никуда не нужно.

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