Кострома, 6 апреля, 2021, 13:54 — ИА Регнум. В Костромской области инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат ежегодную выплату к Дню Победы. Об этом сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России.

Наталья Стрельцова Ветеран

Право на выплату в размере 10 тысяч рублей из федерального бюджета имеют 154 ветерана, проживающих в регионе.

Средства пожилым людям выплатят вместе с пенсией за апрель. Дополнительно обращаться за получением денег пенсионерам никуда не нужно.