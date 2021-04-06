Берлин, , 13:33 — REGNUM Модель Mercedes-Benz EQS получит версии мощностью от 333 до 523 л. с. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Новинка создана на новой модульной платформе. Она позволяет установить по одному электромотору на каждой оси автомобиля. Также будет доступна версия с одним двигателем на задней оси.

Привод 4Matic имеет опцию Torque Shift, которая непрерывно распределяет крутящий момента между осями, «гарантируя, что в каждый момент будет задействован наиболее эффективный в данном случае мотор».

Заднеприводная версия оснащена аккумулятором ёмкостью 90 кВт-ч, а у версии с приводом 4Matic имеется аккумулятор на 107.8 кВт-ч. Дальность хода электрокара составляет 770 км (по циклу WLTP).

Стоимость автомобиля пока не сообщается.

Ранее в пресс-службе Mercedes-Benz сообщили, что в середине лета нынешнего года в России стартуют продажи седана Mercedes-Benz C-Class нового поколения.

Читайте также: В Германии испытали новый Mercedes-Benz EQS