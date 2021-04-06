Москва, , 13:35 — REGNUM Германии и Франции необходимо немедленно «привести в чувство» власти Украины в связи с обострившейся ситуацией на Донбассе. Об этом 6 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

«К сожалению, каждый раз, когда встречается «нормандский формат» в том или ином качестве, на уровне ли лидеров, представителей, сотрудников министерств иностранных дел, мы не видим энергичных действий со стороны наших французских и германских коллег по приведению украинской стороны в чувства. А сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно», — сказал глава российского МИД.

Также он отметил, что российскую сторону тревожат последние заявления Киева по ситуации в Донбассе.

«Мы об этом говорим и нашим европейским коллегам. Надеемся, что соответствующее понимание того, что происходит, имеется и в Вашингтоне», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что несмотря на то, что украинские власти нарушают все минские договоренности, страны Запада продолжают их поддерживать.