Тамбов, , 13:30 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 6 апреля.

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Всего в регионе скончались 422 человека.

Выписаны после выздоровления были 27 тыс. 242 пациента, в том числе 45 человек — за последние сутки.

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