Тамбов, 6 апреля 2021, 13:30 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 6 апреля.
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Всего в регионе скончались 422 человека.
Выписаны после выздоровления были 27 тыс. 242 пациента, в том числе 45 человек — за последние сутки.
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