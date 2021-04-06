Ростов-на-Дону, , 13:39 — REGNUM Бывший преподаватель Ростовского государственного университета путей сообщения предстанет перед судом. Он обвиняется в получении 122 взяток от студентов, сообщили ИА REGNUM в Южной транспортной прокуратуре.

Как полагают следователи, преподаватель вуза с мая по сентябрь 2019 года регулярно через старост групп получал взятки. В одном конверте, как правило, было не более 10 тыс. рублей. Таким образом студенты успешно проходили тест и допускались к промежуточной аттестации.

Общая сумма взяток превысила 300 тыс. рублей.

Материалы проверок в отношении старост групп выделены в отдельное производство.