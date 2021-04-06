Москва, , 13:28 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин ещё не завершил прививочный цикл от COVID-19, состоящий из двух компонентов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Пока еще прививочный цикл не завершен», — сказал Песков.

Он напомнил о том, что Путину ввели 23 марта первую дозу вакцины, поэтому о выделении антител к коронавирусу говорить преждевременно.

Песков также подчеркнул, что не знает, привилась ли от COVID-19 экс-супруга президента РФ Людмила Путина.