Ташкент, 6 апреля 2021, 13:28 — REGNUM Российские финансовые институты могут предоставить Узбекистану кредит в размере $618 млн на модернизацию газотранспортной системы, сообщили 6 апреля в пресс-службе корпорации «ВЭБ.РФ».
Стороны рассмотрят возможность организации кредитной линии. К соглашению пришли «ВЭБ.РФ», Газпромбанк, минфин и минэнерго Узбекистана, компания «Узтрансгаз» и российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций.
Член правления российской корпорации «ВЭБ.РФ» Даниил Алгульян заявил, что более 50% кредита будет направлено на экспортные поставки российской продукции и услуг.
Ранее «ВЭБ.РФ» и Газпромбанк подписали с узбекистанской компаний Surhan Gas Chemical Operating Comnany соглашение о финансировании разработки месторождения «25 лет независимости» на юге Узбекистана.
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