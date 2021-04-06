Москва, 6 апреля 2021, 13:27 — REGNUM В России необходимо наращивать темпы вакцинации, заявил 6 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Он рассказал о возможном ухудшении эпидемиологической ситуации в России, такие прогнозы дают некоторые эксперты.
«Прививка — это возможность позаботиться о собственном здоровье и избежать тяжёлых последствий болезни. Сейчас самое время её сделать», — сказал глава правительства.
Мишустин напомнил, что в регионы начались поставки «ещё одной российской вакцины».