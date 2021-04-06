Красноярск, , 13:26 — REGNUM Появившуюся 6 апреля в телеграм-каналах информацию о том, что губернатор Красноярского края Александр Усс ушёл на карантин по коронавирусу, не подтвердили в пресс-службе правительства региона.

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«У пресс-службы нет информации по карантину губернатора. Александр Викторович (Усс — прим. ИА REGNUM) сейчас находится в командировке в Москве. 5 апреля он провёл переговоры с Вероникой Скворцовой по ситуации с отравлением в «Школе космонавтики». Также Александр Викторович проводит совещания по текущей ситуации в регионе в режиме ВКС. Сегодня, например, состоялось совещание по дорожном ремонту и дорожному строительству в наступившем сезоне», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 апреля в Красноярском крае выявлено 67 516 носителей коронавируса, выздоровел 62 491 человек.

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