Пенза, , 13:42 — REGNUM В Пензе 15-летняя школьница в ходе конфликта ранила 14-летнего одноклассника. Инцидент произошел днем 5 апреля в одном из образовательных учреждений города, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

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Во время перемены школьница в ходе конфликта ударила холодным оружием одноклассника, которого экстренно госпитализировали. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.

Следственные органы возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).

Выехавшие на место следователи установили, что несовершеннолетняя состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. Следствие даст правовую оценку действиям (бездействию) работников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проводивших профилактическую работу с подростком. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM сообщало, уголовное дело после ссоры учеников в образовательном учреждении, в результате которой ребенок получил ранение, возбуждено в марте в Самарской области.

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