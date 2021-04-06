Москва, , 13:47 — REGNUM Защитникам Елены Шпигель, супруги бизнесмена Бориса Шпигеля, арестованной в рамках коррупционного дела экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, не удалось оспорить в суде её арест. Об этом сообщили 6 апреля в пресс-службе суда.

Адвокаты подали жалобу после помещения Шпигель в СИЗО, однако Московский городской суд её отклонил. Суд признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным, таким образом, Шпигель останется под стражей до 20 мая, сообщает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия об аресте Белозерцева, а также главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, его жены Елены, директора компании «Фармация» Антона Колоскова и сотрудников полпредства Пензенской области в Москве Геннадия Маркова и Федора Федотова. Всех их в зависимости от роли обвиняют в даче или получении взятки и посредничестве.

Читайте также: «На всех шпигелей бюджета не хватит» — колоритные детали дела Белозерцева

А также: Экс-губернатор Пензенской области признался в получении 20 млн от Шпигеля