Москва, 6 апреля, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В Кремле не зафиксировали планов украинских властей отойти от воинствующей риторики в отношении Донбасса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Mil.gov.ua Украинские силовики

«Пока мы не видим намерения украинской стороны как-то успокоиться, отойти от воинствующей тематики, прикрываясь какой-то эфемерной угрозой, взять под контроль всё-таки свои подразделения вооруженных сил, которые стоят непосредственно рядом с линией разграничения [в Донбассе] и которые чаще всего являются причиной провокаций», — сказал Песков.

Ранее власти ДНР заявили о наращивании военных сил Украины у «серой зоны» Донбасса.