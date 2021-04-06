Ставрополь, , 13:23 — REGNUM Уголовное дело бывшего мэра города Пятигорска Льва Травнева будет рассматриваться не в Пятигорском городском суде, куда оно было направлено еще в январе 2021 года, а в Ленинском районном суде Ставрополя. По данным информагентства NewsTracke, в суд краевой столицы уголовное дело по четырем эпизодам превышения полномочий было передано в начале апреля 2021 года.

Напомним, бывшего градоначальника обвиняют в незаконной раздаче земли и нарушении природоохранного законодательства при выделении земельных участков в горно-санитарной зоне Пятигорска, где возможно лишь расположение объектов курортно-санитарного комплекса.

В частности, в деле задокументированы эпизоды выдачи Травневым разрешений на предоставление земель под строительство магазина, развлекательного центра и автосалона в горно-санитарной зоне курорта, а также предоставления места, где располагалась оранжерея под строительство жилого дома.

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