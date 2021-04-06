Рязань, , 13:39 — REGNUM В Рязанской области 6 апреля подтверждены 50 случаев заражения коронавирусом, что на один больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находится 242 пациента с COVID-19, скончались четыре человека.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,19%. В целом COVID-19 подтвердился у 26 622 жителей Рязанской области. Выздоровел 24 701 человек, из них 55 пациентов выписаны за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба, подтверждена смерть от осложнений, вызванных коронавирусом, ещё у четырёх человек, всего скончались 387 пациентов.