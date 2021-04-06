Москва, , 13:20 — REGNUM На сегодняшний день главным является то, чтобы Украина не имела плана провокации на территории Донбасса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Главное, чтобы плана провокации не было у украинской стороны, это самое главное», — сказал Песков.

Он напомнил о том, что президент РФ Владимир Путин провёл телефонную беседу с канцлером Германии Ангелой Меркель президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которой «весьма детально обозначил наши озабоченности и объяснил, почему ситуация тревожная».

Песков подчеркнул, что озабоченность России по ситуации в Донбассе доводилась и до других стран: «Ситуация действительно оставляет желать лучшего».