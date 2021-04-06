Нью-Дели, 6 апреля, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Россия и Китай не намерены создавать военный союз. Об этом 6 апреля в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Андрей Грук ИА Красная Весна Флаги России и Китая

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«Российско-китайские отношения достигли лучшего за всю историю уровня, но эти отношения не преследуют цель создания военного союза», — подчеркнул Лавров.

Он отметил, что «это зафиксировано в двусторонних документах, которые были одобрены на высшем уровне в ходе российско-китайских саммитов».

«Мы слышим, кстати, спекуляции про военные союзы не только в связи с российско-китайскими отношениями», — напомнил глава МИД РФ.

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