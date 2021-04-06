Россия не планирует создавать военный союз с Китаем — Лавров
Нью-Дели, 6 апреля, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Россия и Китай не намерены создавать военный союз. Об этом 6 апреля в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Читайте также: Лавров считает образцовой взаимопомощь Китая и РФ в период пандемии
Он отметил, что «это зафиксировано в двусторонних документах, которые были одобрены на высшем уровне в ходе российско-китайских саммитов».
Ранее по теме: Партнёрство России и Китая будет усиливаться — МИД КНР
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что стратегическое и всеобъемлющее партнёрство России и Китая будет только усиливаться. При этом он подчеркнул, что оно не является направленным против третьих стран.