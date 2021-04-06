Москва, 6 апреля 2021, 13:19 — REGNUM В Москве прошло первое заседание Наблюдательного совета Второго Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters.
Чемпионат ArtMasters — это масштабный проект в сфере креативных индустрий, представляющий собой профессиональные соревнования специалистов профессий backstage.
На заседании было озвучено принятое решение об интеграции компетенций чемпионата с образовательными программами ВУЗов.
Также Министерством образования и науки России были внесены изменения в порядок приема по образовательным программам (бакалавриат, магистратура, специалитет) в части участия и зачета результатов творческих конкурсов. Что дает победителям чемпионата ArtMasters определенные преимущества при поступлении в ВУЗ.
Члены Наблюдательного совета обсудили успешный опыт проведения чемпионата в 2020 году и приняли ряд решений по использованию образовательного потенциала ArtMasters в проектах, разрабатываемых и реализуемых профильными министерствами. В частности, Министерство просвещения России и Министерство науки и высшего образования России учтут опыт в проектах в рамках направления «Новый общественный договор». Минкультуры России предусмотрит в проекте «Придумано в России» активное использование платформы ArtMasters по подготовке, конкурсному отбору лучших молодых профессионалов и их интеграции в креативные индустрии при создании в регионах Школ креативных индустрий, включая привлечение специалистов ArtMasters к разработке и реализации соответствующих школьных программ.
Помимо этого, Совет утвердил Положение чемпионата, перечень компетенций (для основной и юниорской возрастной группы), а также состав Экспертного совета и график проведения чемпионата.
В 2021 году чемпионат ArtMasters открыл прием заявок 5 апреля.
Стратегическим партнером чемпионата ArtMasters является Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Чемпионат ArtMasters реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, а также Правительства Москвы.