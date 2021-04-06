Москва, , 13:19 — REGNUM В Москве прошло первое заседание Наблюдательного совета Второго Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters.

Чемпионат ArtMasters — это масштабный проект в сфере креативных индустрий, представляющий собой профессиональные соревнования специалистов профессий backstage.

«Первый сезон чемпионата прошел хорошо: для целого ряда очень талантливых, творческих людей, которые были не видны в силу специфики их деятельности, открылась возможность не только быть успешными, но и показать свои таланты, способности, получить поддержку, повышение квалификации, стажировку, многие получили предложения по работе. Возникло много творческих коллабораций, в которых ребята после чемпионата не бросили взаимодействие и активно продолжают работать и развиваться», — сказал в ходе заседания первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета чемпионата Сергей Кириенко.

«Самое главное в искусстве — это коллаборации. На мой взгляд, главная победа первого сезона ArtMasters — возникновение сотрудничества между режиссером и сценографом, художником по свету и по костюмам и многие другие творческие союзы, которые мы увидели на чемпионате. Это и большая победа, и задача на будущее. Очень важно, что чемпионат запустил процесс интеграции компетенций бэкстейджа в систему высшего образования России», — отметил ректор Российского института театрального искусства — ГИТИСа, член Наблюдательного совета Григорий Заславский.

На заседании было озвучено принятое решение об интеграции компетенций чемпионата с образовательными программами ВУЗов.

«В настоящее время образовательные стандарты позволяют вузам разрабатывать гибкие образовательные программы с учетом профессиональных стандартов, потребностей рынка труда и отрасли. Опыт, полученный на Чемпионате, может учитываться в рамках образовательных программ при формировании профессиональных компетенций выпускников. В настоящее время на базе трёх ВУЗов разрабатываются программы по специальностям компетенций чемпионата: «художник по гриму», «композитор-аранжировщик», «дизайнер смешанной реальности», — рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Также Министерством образования и науки России были внесены изменения в порядок приема по образовательным программам (бакалавриат, магистратура, специалитет) в части участия и зачета результатов творческих конкурсов. Что дает победителям чемпионата ArtMasters определенные преимущества при поступлении в ВУЗ.

Члены Наблюдательного совета обсудили успешный опыт проведения чемпионата в 2020 году и приняли ряд решений по использованию образовательного потенциала ArtMasters в проектах, разрабатываемых и реализуемых профильными министерствами. В частности, Министерство просвещения России и Министерство науки и высшего образования России учтут опыт в проектах в рамках направления «Новый общественный договор». Минкультуры России предусмотрит в проекте «Придумано в России» активное использование платформы ArtMasters по подготовке, конкурсному отбору лучших молодых профессионалов и их интеграции в креативные индустрии при создании в регионах Школ креативных индустрий, включая привлечение специалистов ArtMasters к разработке и реализации соответствующих школьных программ.

Помимо этого, Совет утвердил Положение чемпионата, перечень компетенций (для основной и юниорской возрастной группы), а также состав Экспертного совета и график проведения чемпионата.

В 2021 году чемпионат ArtMasters открыл прием заявок 5 апреля.

Стратегическим партнером чемпионата ArtMasters является Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Чемпионат ArtMasters реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, а также Правительства Москвы.