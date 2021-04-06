Джакарта, , 13:17 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 4549 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

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По состоянию на 6 апреля 2021 года в Индонезии выявили 1 542 516 человек.

За сутки в Индонезии выздоровели 4296 человек. Всего побороть коронавирус в стране смогли 1 385 973 человека.

В период с 5 по 6 апреля 2021 года в Индонезии скончались 162 пациента с COVID-19. Эпидемия унесла жизни 41 977 человек.

В настоящее время в Индонезии выявили 114 566 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии продлило действие ограничений по коронавирусу на 14 дней, до 19 апреля 2021 года.

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