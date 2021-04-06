Гавана, , 13:21 — REGNUM Власти Кубы отвергают доклад Госдепа США о ситуации в области защиты прав человека, представленный на прошлой неделе, и считают его выводы «политизированными». Об этом 6 апреля заявил глава кубинского департамента министерства иностранных дел Карлос Фернандес де Коссио временному поверенному в делах США Тимоти Суньиге-Брауну, вызванному в МИД Кубы, передает агентство Prensa Latina.

«Карлос Фернандес де Коссио выразил временному поверенному Тимоти Суньиге-Брауну отвержение не соответствующих действительности и политизированных утверждений, касающихся Кубы и содержащихся в докладе Госдепартамента (о ситуации в области) прав человека в 2020 году», — говорится в сообщении.

Также указывается, что власти Кубы отвергают манипулирование Вашингтона темой прав человека и использование ее «в качестве инструмента агрессивной политики», которую США проводят против Гаваны.

Кроме того, отмечается, что Соединенные Штаты используют правозащитную тематику для того, чтобы осуществлять атаки на правительства государств, защищающих суверенное право народов на самоопределение.

Помимо этого, Фернандес де Коссио выступил с опровержением выводов данного доклада американского Госдепа о том, что якобы на Кубе имеют место нарушения прав человека, и добавил, что «вопиющие и систематические» нарушения таких прав правительством США «известны и задокументированы».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля заместитель премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисас заявил, что сотрудничество Кубы и России позволит ослабить воздействие санкций США в отношении обоих государств.