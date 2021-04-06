Москва, , 13:14 — REGNUM Госдума существенно увеличивает штрафы за нарушения правил движения через железнодорожные пути. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля, соответствующие поправки в КоАП нижняя палата парламента приняла во втором чтении.

Размеры штрафов, налагаемых за нарушение правил движения через железнодорожные пути, повышаются с 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

Одновременно устанавливается ответственность за проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина). Предполагается штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев. За повторное совершение этого административного правонарушения ждет наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок один год.

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