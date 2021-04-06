Москва, , 13:14 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о штрафах за высадку детей-безбилетников, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Штраф для водителей составит для водителя — в размере 5 тыс. рублей, а для кондукторов и контролеров — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Закон, запрещающий высадку детей-безбилетников, следующих без сопровождения взрослых, вступил в силу с 7 марта 2021 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что существенное административное наказание за высадку ребенка позволит предотвратить возможные трагические последствия таких действий.

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