Ростов-на-Дону, , 13:13 — REGNUM В Ростовской области вновь выросла нагрузка на ковидные госпитали, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 6 апреля.

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В настоящее время лечение в стационарах получают 1987 пациентов с COVID-19. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены около 180 человек.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области зарегистрирован рост числа пациентов с коронавирусом, нуждающихся в госпитализации. По последним данным, на Дону развёрнуто 17 ковидных стационаров, рассчитанных на 2538 мест.

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