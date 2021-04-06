Санкт-Петербург, , 13:21 — REGNUM Ситуация с коронавирусной инфекцией в Ленинградской области улучшилась, но остается напряженной — уже месяц не происходит никаких ощутимых изменений. Чтобы устранить этот застой и уменьшить заболеваемость, необходимо усилить работу по вакцинации населения, в планах — привить 930,3 тыс. жителей, сообщил 6 апреля на заседании консультативного совета при губернаторе Ленинградской области председатель регионального комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.

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Он отметил, что на пике пандемии в декабре-январе 2020 года в регионе было развернуто 3,5 тыс. коек, на которых находилось 2 тыс. пациентов. Сейчас же в Ленобласти для пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией развернуто 1214 коек, на которых в настоящее время находятся 798 человек, 55 из них — на ИВЛ.

«Ситуация улучшилась, но остаётся напряжённой — уже месяц нет никаких ощутимых изменений. Сейчас мы должны заниматься вакцинацией населения. В соответствии с федеральным планом в Ленинградской области планируется привить 930 тысяч 364 человек, реализация этого плана проходит с учетом объемов и сроков поставки вакцины», — пояснил глава комздрава.

В регионе сейчас работает 84 стационарных прививочных пунктов и 31 мобильный. Их максимальная пропускная способность — более 12 тыс. человек в день.

«Сейчас в листе ожидания на вакцинацию находятся 8265 человек. Мы уже привили более 83 тысяч человек и ожидаем поставку ещё 16 тысяч доз вакцины на этой неделе. Вакцинация сейчас ведется в плановом прядке, по мере поступления вакцины мы готовы разворачивать новые прививочные пункты», — подытожил чиновник.

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