Красногорск, , 14:33 — REGNUM Бюджет Подмосковья на 2021 год планируется увеличить в расходной части на 53,1 млрд рублей. Об этом 6 апреля сообщили в Московской областной думе.

Что касается доходов, то их также планируется увеличить, правда, не пропорционально расходам — на 38,1 млрд рублей.

Ожидается, что основная часть средств — около 41 млрд рублей будет направлено на строительство и реконструкцию дорог, развитие пассажирского транспорта. На выплаты медработникам планируется заложить около 5,7 млрд рублей, еще около 3,2 млрд рублей — на строительство социальных объектов, 2,6 млрд рублей — на благоустройство общественных территорий и ремонт дворов.

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