Брянск, , 13:12 — REGNUM В совершении коммерческого подкупа обвиняется бывший начальник управления материально-технического снабжения ОАО «ПО «Бежицкая сталь» в Брянске. Топ-менеджер. как считает следствие, получил крупную сумму за «нужные» контракты, сообщили ИА REGNUM 6 апреля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, начальник управления в 2014 — 2018 годах получил на банковские счета своих родственников более 440 тысяч рублей. Коммерческие организации перевели таким образом «вознаграждение» за предоставление им преимуществ по заключению контрактов на поставку товаров заводу. При этом другие поставщики предлагали более выгодные условия госконтрактов.

Уголовное дело направлено в надзорный орган для решения вопроса о передаче материалов для судебного рассмотрения.