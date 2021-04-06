Киев, 6 апреля 2021, 13:13 — REGNUM Украина выступает за проведение экстренного заседания Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) из-за обострения ситуации в Донбассе. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ в своём телеграм-канале.
В пресс-службе напомнили, что за последнее время в Донбассе погибли трое боевиков ВСУ, а также ранен мирный житель населённого пункта Красногоровка.
Как сообщается, глава украинской делегации в ТКГ, экс-президент Украины Леонид Кравчук обратился к руководству ОБСЕ с призывом поддержать инициативу Украины и провести заседание контактной группы для принятия мер по урегулированию конфликта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» раскритиковали представителей Украины в ТКГ за желание перенести место встречи группы из столицы Белоруссии.
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