Киев, , 13:13 — REGNUM Украина выступает за проведение экстренного заседания Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) из-за обострения ситуации в Донбассе. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ в своём телеграм-канале.

В пресс-службе напомнили, что за последнее время в Донбассе погибли трое боевиков ВСУ, а также ранен мирный житель населённого пункта Красногоровка.

«Эти грубые нарушения режима прекращения огня на фоне беспрецедентного усиления группировки войск Российской Федерации вблизи государственной границы Украины и воинственной риторики представителей ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — ИА REGNUM) вызывают глубокую обеспокоенность у политического руководства Украины и международных партнёров», — сказано в сообщении.

Как сообщается, глава украинской делегации в ТКГ, экс-президент Украины Леонид Кравчук обратился к руководству ОБСЕ с призывом поддержать инициативу Украины и провести заседание контактной группы для принятия мер по урегулированию конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» раскритиковали представителей Украины в ТКГ за желание перенести место встречи группы из столицы Белоруссии.

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