Москва, , 13:09 — REGNUM Эксперты предупреждают о рисках ухудшения ситуации с коронавирусом в России, сообщил 6 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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«Ряд экспертов предупреждает о возможных рисках ухудшения ситуации, в том числе и в России. Важно не допустить такого сценария в нашей стране», — заявил глава правительства на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

По словам премьер-министра, в России уже несколько недель подряд ситуация остаётся стабильной, однако в других странах снова растёт заболеваемость, выявляется рекордное число больных, а некоторые государства вводят локдаун.