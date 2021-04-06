Ташкент, , 13:08 — REGNUM Соглашение о финансировании разработки месторождения на юге Узбекистана подписали корпорация «ВЭБ.РФ», Газпромбанк и узбекистанская компания Surhan Gas Chemical Operating Company, сообщает 6 апреля издание «Подробно.uz».

Стороны подписали базовые индикативные условия финансирования проекта. В Сурхандарьинской области Узбекистана планируется построить газоперерабатывающий завод и объекты инфраструктуры по добыче, транспортировке и реализации природного газа.

Стоимость проекта оценивается в $1,75 млрд. Объем кредитной линии со стороны российских финансовых организаций составит $900 млн сроком на десять лет.

Отметим, месторождение «Мустакилликнинг 25 йиллиги («25 лет независимости») на юге Узбекистана считается крупнейшим месторождением газа в республике.

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