Ростов-на-Дону, 6 апреля, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко взяла под опеку Таганрог (город в Ростовской области), подтвердил донской губернатор Василий Голубев.

Dimon2007 Таганрог

«Я бы сказал — да, это правда. После посещения Таганрога мы несколько раз в прошлом году встречались, обсуждали общие подходы к решению этой задачи [развития Таганрога]. Понимаем прекрасно, что в существующий бюджетный цикл невозможно встроить серьёзные планы с большим объёмом финансовых средств. <…> Наше общение [с Валентиной Матвиенко] носит очень регулярный характер. На этой неделе будем обсуждать, где мы находимся», — сказал Голубев в эфире телеканала «Дон24».

По словам главы региона, властям предстоит решить масштабную задачу — превратить Таганрог в зону притяжения туристов. Для этого необходимо реализовать дорожную карту, которая включает шесть разделов.

«Валентина Ивановна очень заинтересовалась этим [развитием приморского города], имея в виду, что Таганрог — это петровский город. Она была губернатором самого крупного петровского города Санкт-Петербурга. У нас есть много общего. Но ведь Таганрог старше Санкт-Петербурга на пять лет», — уточнил донской губернатор.