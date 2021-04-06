Москва, , 13:07 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, упрощающий получение ряда налоговых вычетов, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Упрощается получение имущественных налоговых вычетов — по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам) и инвестиционных — по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Упрощенный порядок получения указанных налоговых вычетов предполагает бесконтактное взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми органами посредством использования интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и автоматизированную проверку права на получение налогового вычета за счет использования возможностей автоматизированной информационной системы ФНС России.

Таким образом, желающим получить вычет не нужно будет заполнять налоговую декларацию по НДФЛ и представлять в налоговый орган подтверждающие документы.

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