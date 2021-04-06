Абакан, , 13:07 — REGNUM Тестирование новых систем оповещения пройдёт 7 апреля в Абакане, сообщили ИА REGNUM в управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Хакасии.

Мероприятие, в рамках которого пройдёт демонстрация оборудования систем оповещения населения, состоится в парке культуры и отдыха. В нём примут участие власти Хакасии, руководители и представители федеральной компании мультисервисных сетей, телекоммуникаций и радиосвязи, представители органов местного самоуправления и другие.

Демонстрация оборудования и запуск систем оповещения запланированы на 13:00 по местному времени. Население просят сохранять спокойствие.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года в Свердловской области из-за сбоя программы жители услышали звук системы оповещения населения.

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