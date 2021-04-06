Тамбов, , 13:05 — REGNUM В Тамбовской области 6 апреля подтверждено 86 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на один меньше, чем было выявлено сутками ранее.

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Всего в области были зарегистрированы 29 тыс. 933 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 27 тыс. 242 пациента, в том числе 45 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 422 человека.