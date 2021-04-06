Москва, , 13:05 — REGNUM Госдума в основном, втором чтении приняла законопроект, расширяющий партийный федеральный список кандидатов на выборы в депутаты нижней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, партии смогут расширить список с нынешних 10 до 15 кандидатов, а не 20, как предполагалось первоначальной редакцией.

При этом партии, как и раньше смогут сами решать, сколько кандидатов войдут в федеральный список.

Ранее три оппозиционные фракции Госдумы заявили о том, что не будут пользоваться новой возможностью.

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