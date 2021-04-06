Санкт-Петербург, , 13:12 — REGNUM Власти Ленинградской области приняли решение немного смягчить ковидные ограничения, которые в регионе действуют по «принципу светофора», исходя из заболеваемости в том или ином районе. В связи с этим Подпорожский район Ленобласти перешел из «красной» зоны в «желтую» на фоне снижения суточной выявляемости носителей коронавируса, соответствующее постановление 6 апреля подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

В свою очередь региональный оперативный штаб сообщает, что в Ленобласти идет постепенное снижение заболеваемости, сокращается число госпитализаций. Благодаря чему еще один стационар, который на время пандемии был перепрофилирован под прием пациентов с коронавирусом, возвращается к обычной работе.

Больница в Токсово с 6 апреля прекращает прием таких пациентов. В бывшем «ковидном» корпусе теперь будет два отделения: половина коек для людей с соматическими заболеваниями и постковидная реабилитация.

«С учетом того, что свободный коечный фонд сегодня превышает 30%, мы приняли решение с 6 апреля прекратить госпитализацию в Токсово. Там сейчас 70 коек», — отметил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти за сутки выявили 94 новых носителя SARS-CoV-2